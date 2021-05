Vorlese-Treff für die Jüngsten

Lampertheim. Die Stadtbücherei lädt am Freitag, 21. Mai, 15.30 Uhr, zum digitalen Bilderbuchlesen für Kinder ab drei Jahren ein. Zum einen steht das Buch „Der Sonnenkönig“ von Werner Holzwarth und Günther Jakobs auf dem Programm. Zum anderen wird die Geschichte „Tafiti – so mach ich dich gesund“ von Julia Boehme und Julia Ginsbach vorgestellt. Anschließend und während der Lesung haben die kleinen Zuhörer die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen, sowie über die gehörten Geschichten zu erzählen. Der gemeinsame Austausch im Anschluss ist im Gegensatz zum reinen TV-Konsum für die Kinder eine aufregende Sache.

AdUnit urban-intext1

Eltern, die Lust haben, mit ihrem Nachwuchs an dem digitalen Treff teilzunehmen, können sich per E-Mail an stadtbuecherei@lampertheim.de anmelden und bekommen dann einen Einladungslink zugeschickt. Die Teilnahme an der „Vorlesestunde“ ist kostenlos. red