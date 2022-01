Vorher anrufen

Lampertheim. Das Amtsgericht Lampertheim bittet darum, auf Besuche vor Ort nach Möglichkeit zu verzichten. Angesichts der Pandemie wolle man persönliche Kontakte auf das Notwendige beschränken. Nach wie vor ist das Amtsgericht zwar von 7.30 bis 16 Uhr (freitags 14.30 Uhr) geöffnet. In diesen Zeiten ist die Wachtmeisterei besetzt und es werden Schriftstücke entgegengenommen sowie Auskünfte grundsätzlicher Art erteilt. Auch Anträge auf Beratungshilfe und anderes könne abgeholt werden. Sprechzeiten für Publikum sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Rechtsuchenden sollten sich jedoch vor einem Besuch telefonisch an die Sachbearbeiterin oder den Sachbearbeiter wenden oder sich unter 06206/18 08 10 verbinden zu lassen. So könne geklärt werden, ob eine persönliche Vorsprache erforderlich ist und welche Unterlagen mitzubringen sind. Zudem werden die Rechtssuchenden gebeten, ihre Anliegen vorrangig schriftlich vorzubringen.

Die Einschränkungen gelten nicht für die Teilnahme an einem Gerichtstermin, einem Termin beim Gerichtsvollzieher und/oder bei der Anordnung des persönlichen Erscheinens. Der Einlass ins Gebäude wird 15 Minuten vor Terminbeginn gewährt. Während des Aufenthaltes in den Gebäuden ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. red