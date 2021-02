Lampertheim. Noch vor der Haushaltsdebatte blitzten zu Beginn der jüngsten Stadtverordnetenversammlung scharfe Kontroversen auf. Die CDU wollte kurzfristig einen Antrag auf die Tagesordnung setzen lassen, über einen Akteneinsichtsausschuss für die Tätigkeiten der Beteiligungsgesellschaft (BGL) – also der Dachorganisation der städtischen Gesellschaften – zu beraten, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Die Grünen wiederum beantragten, die Beratungen über das Vorhaben eines Immobilieninvestors in der Poststraße und über die Planungen für eine neue Kindertagesstätte in der Siedlerstraße von der Tagesordnung zu nehmen und für die Zeit nach den Kommunalwahlen zu verschieben.

Für die Absetzung des Tagesordnungspunktes über die Kita Siedlerstraße erklärte sich jedoch nur ein FDP-Mitglied bereit. Dagegen wurde das Bauvorhaben in der Poststraße tatsächlich von der Tagesordnung genommen, nachdem nur die SPD auf eine Beratung bestanden hatte. Fraktionsmitglied Carola Biehal hatte zuvor angekündigt: „Wir möchten heute klar und deutlich diese Planung beerdigen.“ Sie kritisierte, dass der Investor nach Aussagen der betroffenen Anwohner nicht mit allen Nachbarn gesprochen habe. Auch FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck meinte, es seien längst nicht alle Fragen geklärt.

Kita-Neubau in der Siedlerstraße

Demnach ist das Vorhaben in der Poststraße vorläufig gestoppt, während der Bau einer neuen Kindertagesstätte in der Siedlerstraße gegen die Stimmen der Grünen beschlossen wurde. Robert Lenhardt (SPD) sah in der Wahl des Standorts derzeit keine andere Alternative. Auch Stefanie Teufel (FDP) erkannte eine „Situation, in der wir handeln müssen“, während Frank Hege (Grüne) von einem „Schnellschussprojekt“ sprach. Heges Fraktionskollege Gregor Simon forderte, Neubauten von Betreuungseinrichtungen künftig in enger Kooperation mit den Eltern anzugehen. Andreas Ott (CDU) klagte angesichts der Vorgehensweise der Verwaltung in dieser Angelegenheit über eine „Geringschätzung“ des Parlaments.

Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt (SPD) stellte klar, dass die Bedarfsplanungen für die städtischen Betreuungseinrichtungen noch durch seinen Vorgänger Jens Klingler im Einvernehmen mit dem Stadtelternbeirat aufgestellt worden seien. Es habe sich aber zum Standort für eine neue Kita in der Siedlerstraße „keine nennenswerte Alternative“ gezeigt. Er versprach, die Verwaltung werde das Parlament bei künftigen Projekten rechtzeitig beteiligen.

Photovoltaikanlage im Bruch

Unterdessen kann der Versorger Energieried sein Vorhaben, eine Photovoltaikanlage im Lampertheimer Bruch zu bauen, weiterverfolgen. Gegenstimmen gab es lediglich von der CDU und Karl-Heinz Horstfeld (parteilos). Ein Grünen- und ein FDP-Fraktionsmitglied enthielten sich. Helmut Hummel (FDP) mahnte, Energieried solle „forschungstechnisch aktiv“ sein, um eine ökologische und landwirtschaftliche Nutzung des Geländes zu ermöglichen.

Frank Hege (Grüne) sah im Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Landverbrauch ein „Dilemma der Energiewende“. Die Gesellschaft stehe diesbezüglich „unter Druck“. Der Kommune komme in der Energiewende eine „Vorhutfunktion“ zu. Während Frank Korb (CDU) fand, das Vorhaben von Energieried stehe „unter keinem glücklichen Stern“, votierte Christiane Krotz (SPD) dafür, im Sinne der Energiewende entschlossen „einen Schritt zu gehen“.

In einem ähnlichen Konflikt zwischen ökologischen Belangen und wirtschaftlichen Interessen sahen die Grünen auch das Vorhaben eines Autohauses an der Lindenstraße vor Hofheim angesiedelt. Doch SPD, CDU und FDP ließen die Pläne passieren. Harald Eppler (SPD) wie Alexander Scholl (CDU), der auch Ortsvorsteher des Stadtteils ist, sahen in der Erweiterung des Betriebs eine Möglichkeit, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. Dagegen sprach Frank Hege (Grüne) von einer „reinen Wirtschaftsförderung“ für den Autohersteller.