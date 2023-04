Vorfreude auf WM

Lampertheim. Es geht Schlag auf Schlag bei Pro Fighting Lampertheim: Nachdem die Junioren erst vor Kurzem erfolgreich von der Muay-Thai-Europameisterschaft aus dem türkischen Ankara zurückgekehrt sind, geht es nun im Mai für die Senioren weiter. Vom 3. bis 13. Mai findet die Weltmeisterschaft im Mutterland des olympisch anerkannten Sports statt. In Bangkok werden sich Athleten aus der ganzen Welt miteinander messen und um den Weltmeistertitel kämpfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Hintergrund der Ortswahl ist das 30-jährige Bestehen des Dachverbandes IFMA (International Federation of Muay Thai Amateurs) – ein besonderes Jubiläum, welches schon jetzt ein unvergessliches Event zu werden verspricht.

Vom Pro Fighting Lampertheim wird Aldo Leone als Teil des deutschen Nationalteams an den Start gehen. Leone hat sich seit Beginn des vergangenen Jahres auf der internationalen Bühne bewiesen. Daher ist die Freude groß, dass er sich auch in diesem Jahr beweisen kann. Gemeinsam mit Head Coach Marcello Lombardi wird sich der 25-jährige Athlet Anfang Mai auf den Weg nach Thailand machen. „Ich bin sehr stolz und natürlich sehr glücklich, dass unsere Kämpfer diese Möglichkeit des internationalen Wettbewerbs haben. Jedoch trägt sich der Sport nicht von allein. Daher sind wir auf Unterstützung angewiesen. Aldo hat sich diese Chance mehr als verdient. Daher freuen wir uns über jede Art der Unterstützung“, so Lombardi. red