Vorfreude auf Weihnachten

Hüttenfeld. Die Chöre des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld veranstalten am zweiten Advent (4. Dezember) in der Herz-Jesu-Kirche in Hüttenfeld ein besinnliches Weihnachtskonzert. Nach zwei Jahren der Pandemiepause ist das erste Weihnachtskonzert in diesem Rahmen. Freunde des Chorgesangs können sich durch Männerchor, Frauenchor nebst Kinder-und Jugendchor, den „Young Voices“ und dem gemischten Chor „Purple Voices“ in einer Kirche mit ausgeprägter Akustik mit beliebten Evergreens und einem breitgefächerten Liedgut auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. ron

