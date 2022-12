Vorfreude auf das Konzert in der Kirche

Hofheim. Gefragter denn je sind derzeit die Bläserinnen und Bläser des Evangelischen Posaunenchores. Nach dem Begleiten mehrerer Martinsumzüge im November befindet sich der Posaunenchor in der laufenden Adventszeit nahezu jedes Wochenende auf Weihnachtsmärkten oder den unterschiedlichsten Adventsangeboten im Einsatz.

Die wohltuenden Klänge der Blech- und Holzinstrumentalisten werden von der Bevölkerung während dieser ansonsten von viel Hektik geprägten Zeit besonders gerne gehört. Doch damit belässt es der Posaunenchor keinesfalls, der sich zudem noch mitten in der heißen Vorbereitungsphase für sein Konzert am Samstag, 14. Januar, in der Friedenskirche befindet. Dirigent Dirk Hindel bereitet seine Protagonisten nur acht Monate nach dem glanzvollen Konzert im Bürgerhaus derzeit akribisch auf das Kirchenkonzert vor, bittet diesbezüglich zu regelmäßigen Satzproben, die für den Feinschliff sorgen sollen. Das Ganze wird dann während eines Probenwochenendes vom 6. bis 8. Januar zusammengefügt.

Das Konzertmotto klingt vielversprechend: „Konzert in der Kirche mit Beethoven und Freunden“ lautet die offizielle Einladung an die Besucher. Für die musikalische Leitung des Gesamtchores und Musikauswahl zeigt sich in bewährter Manier Dirigent Dirk Hindel verantwortlich. Eröffnet wird die Konzertfolge vom Nachwuchsorchester unter der Leitung des Vizedirigenten Pascal Wichert mit Beethovens „Hymne an die Nacht“. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass in die Friedenskirche wird ab 18.15 Uhr gewährt. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene. Schüler, Auszubildende und Studenten erhalten eine Ermäßigung und zahlen acht Euro. Der Vorverkauf hat gerade begonnen, Eintrittskarten sind bei allen Chormitgliedern sowie an der Abendkasse erhältlich, eignen sich somit auch bestens für unter den Weihnachtsbaum.

Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist trotz des massiv gestiegenen Zeitaufkommens für die derzeitigen Auftritte und zusätzlichen Proben enorm, wie Pressewartin Melina Pauly bestätigt. „Wir freuen uns alle sehr auf das Konzert und zahlreiche Zuhörer“, so Pauly in freudiger Erwartung des Jahreshöhepunktes 2023 gleich zu Beginn des neuen Jahres. fh