Von Singstunden bis Babymassagen

Hofheim. Das katholische Familienzentrum St. Michael in der Kirchstraße 59 in Hofheim hat in den nächsten Wochen einiges zu bieten.

Am Dienstag, 16. November, darf von 19 bis 20.30 Uhr unter dem Motto „Singen – Powerfood für die Seele“ gemeinsam mit Sängerin Barbara Boll und Patrick Embach am Keyboard aus voller Kehle geschmettert werden. Die Teilnehmer können aus einer abwechslungsreichen Songliste ihre Lieblingslieder aussuchen und dann ihrer Sangeslust freien Lauf lassen. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro. Für diese Veranstaltung sowie die folgenden Kurse ist eine Anmeldung per E-Mail an familienzentrumstmichael@online.de erforderlich. Es gilt die 3G-Regel.

Vom 17. November bis 15. Dezember lädt das Familienzentrum dann jeweils mittwochs von 9 bis 10 Uhr zur Babymassage nach Frédérick Leboyer für Babys ab sechs Wochen bis vier Monate ein. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro.

Auch die Wölkchengruppe, ein Eltern-Kind-Kurs, startet wieder: Für Kinder von drei bis sechs Monate ab 25. November immer donnerstags von 9 bis 10 Uhr, für Kinder von sieben bis zwölf Monate ab dem 23. November immer dienstags von 9 bis 10 Uhr, für Kinder von zwölf bis 18 Monate ab 25. November immer donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr. Die Kurse umfassen acht Einheiten über jeweils 60 Minuten und kosten jeweils 90 Euro.

Das Familienzentrum lädt zudem anlässlich der offiziellen Einweihung des Neubaus am Freitag, 26. November, von 15 bis 18 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. fh