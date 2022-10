Von Seemannsliedern und Fischbrötchen

Hofheim. An der Viertagesfahrt des Männergesangvereins Sängerquartett-Liederkranz nach Hamburg und Lüneburg beteiligten sich insgesamt 34 Sänger mit Partnern und Gästen. Der Start erfolgte am Vereinslokal „Zur Krone“. Zur Aufheiterung gab es einen Begrüßungssekt im Bus, bevor die Fahrt bei trübem Herbstwetter in Richtung Norden begann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nähe von Alsfeld legte der Hofheimer Reisetross eine Frühstückspause auf einem Rastplatz ein, es gab traditionell Weck, Woscht und Kaffee. Zur Mittagszeit erfolgte ein weiterer Stop. Das regnerische Wetter tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch, diesmal wurde Weck, Woscht und Woi aufgetischt.

Am späten Nachmittag trafen die Hofheimer in ihrer Unterkunft in Bispingen in der Nähe von Lüneburg ein. Nach einem guten Abendessen spielte die vereinseigene Band mit Doris Busch (Geige) und Klaus Meck (Gitarre) zum Mitsingen auf. Als Einstimmung auf die Fahrt am nächsten Tag nach Hamburg wurden kräftig Seemannslieder geschmettert.

Mehr zum Thema Auto Reichlich Herbsturlauber am kommenden Wochenende Mehr erfahren

Bei strahlendem Sonnenschein startete das Quartett am Morgen Richtung Hamburg. Auf die zweistündige Stadtrundfahrt folgten eine Hafenrundfahrt und die Besichtigung der Elbphilharmonie. Beides wurde rege genutzt. Das obligatorische Fischbrötchen als Imbiss durfte natürlich nicht fehlen. Mit vielen neuen Eindrücken ging ein toller Tag zu Ende. Nach dem Abendessen im Hotel wurde erneut kräftig gesungen.

Am nächsten Tag stand die Besichtigung von Lüneburg auf dem Programm. Die überwiegend aus Klinkern gebauten Gebäude erwiesen sich als sehr imposant. Am Nachmittag besichtigte die Hofheimer Reisegruppe das Schiffshebewerk Scharnebeck, ein beeindruckendes Bauwerk, das den Höhenunterschied zwischen Mittellandkanal und Elbe-Seitenkanal ausgleicht. Auch dieser Tag klang nach einem guten Abendessen bei bester Stimmung mit viel Gesang mit Gitarrenbegleitung aus.

Und schon begann der Heimreisetag Richtung Süden. Zur Mittagszeit trafen die Quartett’ler in einer Gaststädte in Nistetal bei Kassel ein. In der Nähe von Bad Nauheim wurde dann nochmals eine Kaffeepause eingelegt, um am frühen Abend wohlbehalten zurück in Hofheim einzutreffen. fh