Von Filzen bis Backen

Lampertheim. Auf ein breites Kursangebot macht das Familienzentrum Lampertheim aufmerksam. Bereits am heutigen Donnerstag, 10. Juni, gibt es „Filzen für Grundschüler“ von 15 bis 17 Uhr im Familienzentrum in der Wormser Straße 10. Dabei geht es um das Erlernen der Nassfilztechnik. Der Kostenbeitrag beträgt zehn Euro. Meditatives Zeichnen wird an den verbleibenden drei Montagen im Juni sowie an den Montagen, 5. Juli und 12. Juli, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr, angeboten. Alle Termine sind einzeln buchbar, die Teilnahme kostet 15 Euro.

Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können sich auf die GPS-Schnitzeljagd am Samstag, 12. Juni, von 15 bis 17 Uhr, freuen. Geboten werden neugierige und mutige Abenteuer. Treffpunkt ist am Bahnhof in Bobstadt, die Teilnehmergebühr beträgt zwölf Euro. Der an den Donnerstagen, 17. Juni und 8. Juli, von 15 bis 17 Uhr veranstaltete Backtreff richtet sich an Grundschüler ab der ersten Klasse. Zehn Euro beträgt die Teilnahmegebühr.

In die Frisurenwerkstatt sind am Samstag, 26. Juni, von 14 bis 17 Uhr ein Elternteil mit jeweils einem Kind zwischen drei und zehn Jahren eingeladen. 19,50 Euro kostet die Teilnahme. Anmeldungen für alle Angebote per E-Mail an info@familienzentrum-lampertheim.de. fh