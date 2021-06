Von der Weisheit der Störche

Lampertheim. Ein angenehmes Lüftchen weht entlang der Böllenruthen. Saisonarbeiter ernten Freilanderdbeeren, Traktoren rollen den landwirtschaftlichen Weg entlang. Rund 40 Besucher unterschiedlichen Alters sind am Sonntagvormittag in den AZ Vogelpark gekommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

Die Mitglieder des Vogelpark-Vereins und die evangelische Martin-Luther-Gemeinde haben gemeinsam eingeladen. Schon lange brüten die Vogelpark-Mitstreiter über kreativen Ideen, wie sie einen Parkbesuch noch attraktiver gestalten können. Der Gottesdienst ist eine dieser Ideen, die wegen der Corona-Beschränkungen nicht schon eher umgesetzt werden konnte. Pfarrer Ralf Kröger ist vom Ort ganz begeistern und kann sich auch Taufen und Hochzeiten im Vogelpark vorstellen.

Pfarrer Ralf Kröger und Matthias Karb am Piano gestalten den Gottesdienst. © roi

Im Zentrum des Gottesdienstes steht die „Weisheit der Störche“ – bekanntlich sind die Tiere eine Attraktion des Vogelparks. Als würden sie Krögers Worte und die von Matthias Karb gespielten Kirchenlieder verstehen, verfolgen die Störche das Geschehen neugierig aus ihren Nestern. Mehr noch: Es scheint, als klatschen sie Beifall, denn an den passenden Stellen klappern sie hoch oben mit ihren roten Schnäbeln.

Pfarrer Kröger ist erfreut, wieder Gottesdienst in Präsenz feiern zu können. Die Teilnehmer beten zwar im Sitzen und dürfen die Lieder nur summen, aber sie bekommen an ihren Plätzen sogar Getränke serviert. Kröger kündigt an, dass Karb vier Lieder auf seinem Piano anspielen wird und die Besucher möchten die Titel erraten. Augenzwinkernd schiebt der Pfarrer nach, dass der Gewinner eine Flatrate für die Gottesdienste in der Luther-Kirche erhalte. Die Gäste können auch Karbs Gesang genießen. Er stimmt Paul Gerhardts „Geh aus mein Herz“ und „Danke für diesen guten Morgen“ von Martin Gotthard Schneider an.

Guter Ort, um Vielfalt zu erleben

In seiner Predigt rät Kröger, Leben zu lernen im Einklang mit dem Schöpfer und der Natur und zu lernen, wie die Natur erhalten werden kann. „Die Ehrfurcht vor der Natur müssen wir neu entdecken“, meint Kröger. Die Menschen sollten sich aufmachen, um die Vielfalt der Natur zu erkunden und um besondere Orte wie den Vogelpark zu erleben. An dieser Stelle übernimmt Vereinsvorsitzender Stephan Germann das Mikrofon und lässt die Geschichte des Parks und des Vereins Revue passieren, der seit 1955 ein beliebtes Ausflugsziel ist. Germann beschreibt, wie das Vereinsleben läuft: „Es ist ein Miteinander von tollen Menschen, die viel bewegen. Sie entspannen bei der Gartenarbeit oder beim Renovieren.“ Stück für Stück arbeiteten die Mitglieder, um ihr Ziel, die Wieder-Öffnung des gesamten Vogelparks, zu erreichen.