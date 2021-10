Von der Strecke auf die Bühne

Hofheim. Immer mehr kehrt beim evangelischen Posaunenchor die Normalität zurück. So konnte der geplante Wandertag wieder stattfinden, was allen 14 Teilnehmern große Freude bereitete. In Fahrgemeinschaften ging es an der Friedenskirche los. Gewandert wurde dann bei traumhaften äußeren Bedingungen mit strahlend blauen und wolkenlosen Himmel ab der Juhöhe ein etwa 13 Kilometer zuvor ausgeloteter Wanderweg. Eine erste Einkehr gab es in Bonsweiher, eine zweite erfolgte als gleichzeitiger Abschluss auf der Juhöhe.

Nach diesem geselligen Teil richtet sich nunmehr die ganze Konzentration der Bläserinnen und Bläser auf das anstehende Konzert am Samstag, 20. November, im Bürgerhaus. Hierfür wurden im Vorfeld klar die Zugangsmöglichkeiten abgestimmt. Für das Publikum gilt die 2G-Regel, womit der vollständige Impfschutz nachzuweisen ist. Gültigkeit hat auch ein positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchsten sechs Monate alt ist. Ist dieser älter als sechs Monate, so muss zusätzlich eine Einmalimpfung nachgewiesen werden. Der jeweilige Nachweis muss am Eingang vorgezeigt werden, für Kinder unter zwölf Jahren gilt diese Regelung nicht. Masken dürfen nur am Sitzplatz abgenommen werden, beim Einlass und auf allen Wegen sind Masken zu tragen. Beim Betreten des großen Saals müssen zusätzlich noch die Hände desinfiziert werden.

Bereits gekaufte Karten für das ursprünglich im vergangenen Jahr terminierte Konzert können bei voller Kostenerstattung zurückgegeben werden. Dieses Entgegenkommen gilt allerdings nicht für verlegte Karten. Wurden wiederum bereits verkaufte Karten verlegt und die Kartenkäufer möchten trotzdem zum Konzert kommen, sollen sich die Zuhörer beim entsprechenden Musiker melden, über den sie die Karten erhalten haben. Diese melden die Namen für eine „Gästeliste“, um noch einen Einlass zu ermöglichen. fh