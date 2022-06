Lampertheim. In Rheinland-Pfalz findet von Montag, 4. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, zum dritten Mal die „Woche der Medienkompetenz“ (WMK) mit vielfältigen medienpädagogischen Aktionen statt. Die Stadtbücherei Lampertheim hat sich einem Bücherei-Netzwerk angeschlossen und beteiligt sich an der Woche, auch wenn die Spargelstadt auf der hessischen Rhein-Seite liegt.

In Kooperation mit den Bibliotheken Worms, Frankenthal, Speyer, Grünstadt und Bad Dürkheim findet am Montag, 4. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr der Online-Talk „Von Brawl Stars bis TikTok – Kinder in digitalen Lebenswelten begleiten“ statt.

Er richtet sich bei freiem Eintritt an Eltern, die Kinder von acht bis zwölf Jahren unterstützen, einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone zu finden. Beim Talk dabei sind Hediye Kheredmand, Referentin für Medienkompetenz und Forschung, der Medienpädagoge Daniel Zils und der Influencer sowie angehende Lehrer Emmanuel Krüss aka @emulution.

Was fasziniert und inspiriert Kinder im Netz? Welche Chancen und Herausforderungen begegnen ihnen? Und welche Rolle spielen Eltern dabei? Das Gespräch geht um Online-Phänomene und Aktivitäten der Kinder sowie über Chancen und Herausforderungen, die Kindern im Netz begegnen. Es bleibt Raum für Fragen aus dem Publikum. Interessierte können sich unter www.tinyurl.com/wmk22-talk anmelden.

„Lightpainting“ mit der Kamera

In den Bibliotheken vor Ort finden weitere Aktionen statt, um gemeinsam Medien zu erleben, zu gestalten und zu reflektieren. Die Stadtbücherei Lampertheim lädt Kinder ab acht Jahren am Freitag, 8. Juli, von 15 bis 18 Uhr, zum „Lightpainting“ ein.

Beim Lightpainting werden mit Taschenlampen Bilder in die Dunkelheit gezeichnet. Dafür nutzt man die Langzeitbelichtung der Kamera und fängt so die Spur der Lichtquelle über einen längeren Zeitraum ein. Wenn vorhanden, bittet der Veranstalter eine eigene Kamera mitzubringen. Der Medienaktionstag ist kostenfrei, für das Lightpainting bittet die Stadtbücherei sich per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de anzumelden. red