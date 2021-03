Lampertheim. Spannende Tage gibt es in den Osterferien für kreative Kinder sowie für Mädchen und Jungen voller Forschergeist. Dafür hat die Jugendförderung der Stadt Lampertheim ein digitales Programm zusammengestellt, das auch in Corona-Zeiten stattfinden kann. Die erste Woche steht unter dem Motto „Umwelt, Recycling und Bienen“. In der zweiten Woche dreht sich alles um „forschen, denken, experimentieren“. Wer teilnehmen möchte, braucht ein digitales Endgerät und kann sich ab Montag, 29. März, anmelden. Hier alle Aktionen im Einzelnen:

AdUnit urban-intext1

Dienstag, 6. April, 14 bis 16 Uhr: Das Programm startet mit dem Basteln von Musikinstrumenten. Hierbei werden aus Abfallprodukten lustige Instrumente kreiert.

Mittwoch, 7. April, 14 bis 16 Uhr: Diesmal geht es um „Spiel, Spaß und bunte Wiesen“. Es werden Samenbomben hergestellt und es gibt Wissenswertes zu erfahren.

Donnerstag, 8. April, und Freitag, 9. April, jeweils 14 bis 16 Uhr: „Umwelt und Bienen, digitale Spiele und Spaß“ heißt es an diesen beiden Tagen. Es werden Informationen über Bienen und die Natur vermittelt und gebastelt.

AdUnit urban-intext2

Montag, 12. April, 14 bis 16 Uhr: Die zweite Woche widmet sich berühmten Abenteurern und Wissenschaftlern. Den Anfang macht Pilot Charles Lindbergh, dem 1927 der Nonstop-Flug von New York nach Paris und somit die erste Alleinüberquerung des Atlantiks gelang.

Dienstag, 13. April, 14 bis 16 Uhr: Mit dem Erfinder der Relativitätstheorie Albert Einstein und einer Reise durch Raum und Zeit geht es weiter.

AdUnit urban-intext3

Mittwoch, 14. April, 14 bis 16 Uhr: Die nächste digitale Station beschäftigt sich mit dem Weltall, dem Mond sowie mit Astronaut Neil Armstrong, der 1969 als erster Mensch den Erdtrabanten betrat.

AdUnit urban-intext4

Donnerstag, 15. April, 14 bis 16 Uhr: Die Lampertheimer Nachwuchsforscher sind diesmal besonders gefragt, denn an diesem Tag gibt es verschiedene Experimente.

Freitag, 16. April, 14 bis 16 Uhr: Um Erhellendes geht es zum Abschluss – nämlich um das Thema Licht und Thomas Edison, den Erfinder der Glühbirne.

Für jedes Tagesangebot können sich Interessierte einzeln anmelden – per Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. Dabei müssen sie Name, Alter, Anschrift, E-Mail-Adresse sowie die gewünschte Aktion angeben. Anschließend wird ein Link zu der jeweiligen Aktion zugesendet. Außerdem informieren die Veranstalter, welche Dinge für die entsprechende Aktion zuhause bereitstehen sollten und welche zuvor noch in der Stadtbücherei – wegen der Pandemie nach Terminvereinbarung – abgeholt werden müssen. Weitere Auskünfte gibt es bei der Jugendförderung unter der Telefonnummer 06206/935-312, oder per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de.