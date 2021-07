Vom bitteren Ende einer Freundschaft

Lampertheim. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können, so still und konzentriert lauschte das Publikum bei der szenischen Lesung „Empfänger unbekannt“ in der Domkirche. Die Darsteller der Arbeitsgemeinschaft „Die HerbstZeitLosen“, Heiner Kraft, Andreas Kirsch und Ute Brozio, hielten die Besucher mit dem fiktiven Briefroman regelrecht gefangen. Mehr noch, das Vorgetragene wühlte auf und berührte die Herzen der Zuhörer.

Im Original heißt das Werk von Kathrine Kressmann Taylor aus dem Jahr 1938 „Adressat unbekannt“. Es handelt von zwei Freunden, dem amerikanischen Juden Max Eisenstein und dem Deutschen Martin Schulse, die in San Francisco gemeinsam eine Kunstgalerie betreiben. Als Schulse nach Deutschland zurückkehrt, schreiben sich die beiden Briefe. Der Briefwechsel unter Freunden wirkt zunächst beseelt, denn die Freundschaft scheint unter der Trennung zu leiden, und später dramatisch.

Andreas Kirsch (v.l.), Margit Kühn, Ute Brozio und Heiner Kraft. © Rosi Israel

In dem Stück, das zur Zeit der Machtübernahme durch Adolf Hitler spielt, wird erzählt, wie die Freundschaft einen erbarmungslosen Wandel erfährt. Der Deutsche Schulse wird NSDAP-Mitglied und verlangt von seinem jüdischen, in Amerika zurückgebliebenen Freund nur noch die Überweisung des Erlöses aus der Galerie. Schulse verehrt Hitler und beschimpft Eisenstein antisemitisch. Er verbietet Eisenstein, ihm weiter zu schreiben. Der versteht den Gesinnungswandel seines Freundes nicht. Was für Folgen das Briefeschreiben hat, wird hier nicht verraten. Denn schließlich werden die Theaterleute noch weitere Male mit dem Stück auftreten. Heiner Kraft spielt Eisenstein, Andreas Kirsch Schulse. Beide zeigten sich, ebenso wie Ute Brozio, die die Zwischentexte liest, als professionelle Darsteller mit viel Gefühl und Ausdrucksstärke.

Mit kräftigem Applaus belohnt

Kressmann Taylor konnte mit ihrem Kurzroman einen Welterfolg feiern. Und die Lampertheimer Amateurtheaterleute, inbegriffen die Technikerin Margit Kühn, erhielten kräftigen Applaus von ihrem Publikum. Ute Brozio las noch das Nachwort der deutschen Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich, die vom „zersetzenden Gift des Nationalsozialismus“ spricht. „Nie wieder“, so endete das Zitat. Pfarrerin Sabine Sauerwein dankte den Theaterleuten, dass sie mit der Bitte, das Werk in der Domkirche aufführen zu dürfen, auf die evangelische Lukasgemeinde zugekommen waren.

