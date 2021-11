Vollsperrung in Hofheim

Lampertheim. Ab Montag, 8. November, ist der Bibliser Weg für zirka drei Wochen im Teilstück zwischen Bahnhofstraße und St.-Michael-Siedlung für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die Zufahrten zu den betroffenen Häusern während dieses Bauabschnittes nicht gewährleistet und mit den Arbeitern vor Ort abzustimmen. Die Straße ist von beiden Seiten bis zur Vollsperrung befahrbar, sofern dies baulich möglich ist.

Umleitung ausgeschildert

Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über Bahnhofstraße, Wattenheimer Weg, Kunigundenstraße, Odenwaldstraße, Balthasar-Neumann-Straße, Bibliser Weg und in entgegengesetzter Richtung. In der Kunigundenstraße (Teilstück zwischen Wattenheimer Weg und Odenwaldstraße) sowie in den Schwenkbereichen zur Odenwaldstraße werden insbesondere wegen des Schulbusverkehrs beidseitig Haltverbote aufgestellt. Der landwirtschaftliche Verkehr sowie Anwohner Außerhalb-Ost 4, 15, 16 werden gebeten, die Sperrung über den Wattenheimer Weg und am Bahnübergang rechts in nordöstlicher Richtung entlang der Bahnlinie in den „verlängerten Bibliser Weg“ zu umfahren.

Die gesamte Baumaßnahme soll zum 23. Dezember beendet sein. Entsprechende Anwohnerinformationen erfolgen durch die Firmen, die den Auftrag erteilt haben. Um gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer und Beachtung der Beschilderung wie der Haltverbote wird gebeten. red