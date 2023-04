Voller Programmkalender

Hofheim. Das bis zum Sommer terminierte Jahresprogramm des Landfrauenvereins sieht als nächste Maßnahme am Mittwoch, 3. Mai, eine Ganztagesfahrt nach Marburg vor. Für den um 8 Uhr mit dem Bus beginnenden Ausflug sind noch Plätze frei. Mitglieder des Landfrauenvereins zahlen 37,50 Euro, Nichtmitglieder 40 Euro. Die Rückkehr ist gegen 21 Uhr vorgesehen, Anmeldungen nimmt noch bis Ende dieser Woche die erste Vorsitzende Birgit Biebesheimer unter der Rufnummer 06241/8 02 06 oder per E-Mail an b.biebesheimer@web.de entgegen.

Groß ist die Vorfreude bei den Landfrauen vor der Neuauflage von „Rund um Hofheim mit Genuss“ am Pfingstsonntag, 28. Mai. Nach der geglückten Premiere im letzten Jahr sind die Landfrauen erneut dabei, unterhalten mit Unterstützung der Landjugend einen Stand mit Speisen und Getränken am Ereigniswald in der verlängerten Karlsbader Straße. Tags darauf wird am Pfingstmontag, 29. Mai, die traditionelle Fahrradtour angeboten, los geht es um 10 Uhr am Alten Rathaus.

Zur Bundesgartenschau nach Mannheim geht es am Mittwoch, 21. Juni. Im Tagesticketpreis von 25 Euro ist die An- und Abreise mit der Bahn inbegriffen. Anmeldungen zum BUGA-Trip nimmt Susanne Volkert unter der Rufnummer 06241/8 03 17 oder per Email an sutolevo@t-online.de entgegen.

Fahrt zur Freilichtbühne Ötigheim

Gemeinsam mit den Nordheimer Landfrauen erfolgt am Sonntag, 9. Juli, eine Busfahrt zum Sommertheater Ötigheim. Auf Deutschlands größter Freilichtbühne wird „Der Zauberer von Oz“ gespielt. Los geht es um 12 Uhr mit dem Bus, die Kosten für die Fahrt und den Eintritt belaufen sich je nach Teilnehmerstärke zwischen 30 und 35 Euro. Wie bei der Fahrt nach Marburg sind die Anmeldungen auch für diesen Event an die erste Vorsitzende Birgit Biebesheimer zu richten. Vor der Sommerpause bildet die Besichtigung der Rhein-Neckar-Pilze GmbH im benachbarten Bürstadt der vorläufige Abschluss des Programms. Bei schönem Wetter geht es ab 14 Uhr mit dem Fahrrad los, im Anschluss ist noch ein gemeinsames Eisessen vorgesehen. Einmal mehr koordiniert Birgit Biebesheimer die Anmeldungen. fh