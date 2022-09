Lampertheim. Es ist es wieder soweit. Nach der langen Coronapause wird die Musikgruppe Lampertheim in Neubesetzung am Samstag, den 1. Oktober 2022 zum ersten Mal im Jahr 2022 unter dem Motto „Wanderlieder!“ aufspielen und somit den Herbst einläuten. Die Geigerin Doris Busch, die Gitarrenspieler Annelie Bohn und Klaus Merck und Stan Svoboda an der Gitarre der Mundharmonika laden gemeinsam zur Veranstaltungsreihe „Volksliedersingen für Jedermann“ ein. Die Musiker/Innen und „cultur communal“ möchten insbesondere Senioren, aber natürlich auch jedem anderen Musikbegeisterten, die Möglichkeit bieten, alte Lieder zu erlernen und zu singen oder einfach beim Zuhören und Schunkeln schöne Stunden zu verbringen. Neben Volksliedern stehen auch tolle Evergreens und klassische Schlager wie „Marina“ oder „das weiß nur der Wind“ auf dem Programm.

Das Mitmachkonzert findet im Saal des Alten Rathauses, Römerstraße 104 im Erdgeschoss statt. Liederbücher sind vorhanden und können für 4 Euro erworben werden.

Die Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr, das Ende ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist natürlich frei. Getränke können mitgebracht werden. Die Verantwortlichen freuen sich auf regen Besuch.