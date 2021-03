Lampertheim. Die Stadt Lampertheim unterstützt im Rahmen von cultur communal Lampertheimer Künstler mit dem Videoprojekt „30 minutes for culture“. Dafür können Künstler ein 30-minütiges Programm im Schwanensaal aufzeichnen. Die Stadt unterstützt mit professioneller technischer Ausstattung und bietet den derzeit beschäftigungslosen Künstlern eine Plattform, auf der sie sich präsentieren können.

Die Videos sind für einen gewissen Zeitraum auf der städtischen Homepage, bei Facebook und bei YouTube zu sehen. Neu eingestellt wurde jetzt das Video mit dem Titel „Loambadda Mundaad fa Indressiade“ von der Lampertheimer Volksbühne.

Michael Tschirner, zweiter Vorsitzender der Mundartlaienspielgruppe, ist der Projektleiter und freut sich, dass sein Verein in der Kulturreihe einen Beitrag leisten kann: „Mea, des is die Volggsbiehn Loambadde, mea schbeelen Theadaschdigga in de oanzisch waare Schbrooch, die’s fa uns gibbd: Unsa loambadda Muddaschbrooch. Die meeschde junge Hubbsa kennen unsa Schbrooch ganemmeh und die goanse Roigeridschde (Zugeraasde) waaschoins a nidd“, sagt er.

Deswegen habe sich die Volksbühne entschlossen, in ihrem 30-Minuten-Kulturbeitrag einen kleinen Kurs in Lampertheimer Dialekt anzubieten. Dabei gehe es nicht darum, zu „ergründen, wann ein Wort so der so ausgesprochen wurde“, sondern darum, „ein bisschen Spaß an unserer Sprache zu wecken“.

Das freut auch Kulturfachbereichsleiter Rolf Hecher: „Das Team der Volksbühne ist seit vielen Jahren ein Garant für leistungsstarke Unterhaltung in Lampertheimer Mundart. Ganz Lampertheim vermisst sie in der Pandemie. Umso wertvoller ist dieser Beitrag im Projekt. Jeder, der die Materie kennt, weiß um die vielen anstrengenden Stunden der Vorbereitung und der intensiven Arbeit, die in einem scheinbar leichten Vortrag stecken.“ Hecher wünscht sich ein baldiges Wiedersehen mit einem langen Dreiakter ohne Abstandsregeln. red

Info: Mehr Infos unter www.lampertheim.de