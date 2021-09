Volksbühne hofft auf den Januar

Lampertheim. Die Volksbühne 1926 Lampertheim muss auch die Spielsaison 2021 canceln. In der Pressemitteilung des Ersten Vorsitzenden Frank Griesheimer heißt es: „Schweren Herzens müssen wir unsere geplanten Theateraufführungen mit unserem neuen Bühnenstück absagen.“ Die weiterhin geltenden Corona-Verordnungen für Innenveranstaltungen habe die Volksbühne zu diesem „schweren Schritt“ bewogen – trotz bereits erfolgtem Probenbeginn. „Wir waren voller Hoffnung, dass aufgrund der fortschreitenden Impfungen bereits jetzt Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne Abstandsregelung möglich seien. Allerdings gelten die Corona-Maßnahmen auch zukünftig, und deshalb könnten wir die Notkirche nur mit maximal 80 bis 100 Besuchern besetzen.“

Große Kartennachfrage erwartet

Bereits jetzt hätte der Verein mit dem Kartenvorverkauf beginnen müssen. Doch die Akteure haben keine Gewissheit, ob sich an den Corona-Vorschriften etwas ändern wird. „Da wir zum einen mit dieser möglichen Besucherzahl nicht die große Nachfrage an Eintrittskarten bedienen können, noch die für uns so typische, familiäre Atmosphäre entstehen würde, sehen wir uns zur Absage gezwungen“, so die Mundartakteure. Dass die Aktiven dennoch auf eine Änderung der Bestimmungen hoffen, wollen sie auch damit zum Ausdruck bringen, dass sie ihre geplanten Januartermine noch aufrechterhalten.

Das gesamte Ensemble habe sich bereit erklärt, auch ohne die Gewissheit, ob und wann eine Theateraufführung stattfinden kann, weiterhin zu proben und sich auf die Premiere vorzubereiten. „Wir hoffen auf das Verständnis unserer Fans und Freunde und freuen uns, bald wieder für Euch spielen zu können“, so die Verantwortlichen. roi