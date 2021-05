Volkert Vize in Kreistagsfraktion

Lampertheim. Mit Lisa Galvagno und Torsten Volkert wurden zwei Lampertheimer Christdemokraten in den Kreistag gewählt. In einer Sitzung der CDU-Kreistagsfraktion wurde Lisa Galvagno, die in Lampertheim den Vorsitz des Haupt- und Finanzausschusses übernehmen soll, als schulpolitische Sprecherin der Fraktion bestätigt. Torsten Volkert, der seit 1989 kommunalpolitisch ehrenamtlich aktiv ist, wurde zum neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Kreistagsfraktion gewählt. „Ich bin überzeugt, dass der kurze Draht nach Heppenheim zur Kreisspitze auch gewinnbringend für Lampertheim genutzt werden kann“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Alexander Scholl in einer Pressemitteilung. red

