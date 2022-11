Vogelpark feiert Richtfest

Lampertheim. „Wir haben ein gemeinsames Ziel: Der Vogelpark soll erhalten bleiben, um auch zukünftig für schöne Erinnerungen bei Jung und Alt zu sorgen.“ So lautet das Motto der seit 2019 agierenden Vereinsführung mit Stephan Germann als Vorsitzendem.

Stephan Germann (l.) erläuterte die Umbaupläne. © Dieter Stojan

Ein Plan wurde zu Anfang erstellt, seitdem wird Schritt für Schritt das Vorhaben umgesetzt. Aktuell hatte der Verein zu einem kleinen Richtfest eingeladen. Der Umbau der notwendigen Quarantänestation ist im Rohbau fertiggestellt. Wenn die Station fertig ist, wird sie über einen Beobachtungsraum und einen Behandlungsraum verfügen, dazu kommt eine Futterküche.

Welchen Stellenwert der Vogelpark in der Öffentlichkeit hat, konnte man daran erkennen, dass die Stadtspitze mit Bürgermeister Gottfried Störmer und dem Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb sowie dem Ersten Stadtrat Marius Schmidt der Einladung gefolgt war. Dazu kamen die Vertreter der Parteien.

Germann erläuterte anhand der Planung den Fortschritt beim Umbau der gesamten Anlage. Aktuell steht die Genehmigung des Veterinäramts zur Tierhaltung noch aus. Die Begehung durch das Amt stimmt auf jeden Fall optimistisch für eine Freigabe.

Man will nicht nur ein Vogelpark sein, sondern auch als Kulturstätte fungieren. Zahlreiche Veranstaltungen im Sommer haben dieses Anliegen unterstrichen.

Ob „Musik im Park“, Ferienspiele oder Flohmarkt, es waren Events, die helfen sollten, das Traumkonzept zu verwirklichen. So will Germann die Tropenhalle zu einem Kommunikationsraum ausbauen. Finanziell muss der Verein viel Geld in die Hand nehmen, um alles zu verwirklichen. Da sei man auf die Hilfe durch Fördermittel, Spenden und Vereinsunterstützung angewiesen.

Vereinsmitglied Lea Marquetant umriss die bereits erfolgten Umbauarbeiten, ehe Germann mit einem Richtspruch den Umbau besiegelte und zu einem Umtrunk einlud.

Bürgermeister lobt Engagement

Bürgermeister Gottfried Störmer gratulierte dem Verein zu dem sichtbaren Fortschritt und betonte, dass die Kontakte der Stadt zum Vogelpark von Beginn an immer positiv waren. Es gelte, den Park zu erhalten, denn vor allen Dingen die Kinder bräuchten einen sichtbaren Bezug zu Tieren. Den Kulturveranstaltungen bescheinigte Störmer eine große Resonanz. „Die Stadt kann sich aus finanziellen und personellen Gründen keinen eigenen Tierpark leisten, der Verein ist da die richtige Lösung“, meinte der Bürgermeister. Abschließend versprach er dem Verein Unterstützung.

Zu einer kurzen Besichtigung des Geländes lud Germann anschließend ein. In der Betriebserlaubnis sind die zu haltenden Tierarten genau vorgeschrieben, erläutert Germann: „Wir beschränken uns auf Vögel und Ziegen, wobei die Arterhaltung im Vordergrund steht.“ sto