VLK verkauft sich teuer

Lampertheim. Nachdem es in der vergangenen Saison für das Schachteam des VLK Lampertheim mit Platz fünf in der Abschlusstabelle unerwartet gut gelaufen war, geht es in der laufenden Spielzeit nur noch darum, den Abstieg aus der Bereichsliga zu vermeiden.

In Runde sieben ging es nun gegen den Tabellenführer, der zweiten Vertretung des SK Mannheim 1946. Am Ende unterlaen die Lampertheimer zwar mit 3:5, aber das Team hat sich durchaus respektabel präsentiert. Neben den Remisen am Spitzenbrett (Dr. Joachim Sessler) und Tobias Haefele (Brett 4) beeindruckten insbesondere die Vorstellungen von Jörg Moritz (Brett 3), der nach einer Partie wie aus einem Guss seinen Gegner unter Zusammenwirken nahezu aller Figuren schulmäßig mattsetzte, und von Helmut Walter (Brett 2). Der Mannschaftssenior, der in seiner Altersklasse (Jahrgang 1932) deutschlandweit an Nummer zwei gelistet ist, zeigte einmal mehr sein profundes Endspielkönnen, indem er mit Beharrlichkeit und bemerkenswerter Konzentration kleinste Vorteile zu einem entscheidenden auszubauen verstand und so seinen Kontrahenten nach fast sechs Stunden Spieldauer zur Aufgabe zwang.

Allerdings konnten die Bretter fünf bis acht (Daniel Schuschke, Werner Hurek, Horst Meyer und Markus Storch) da nicht mithalten und blieben gänzlich ohne Punktgewinn, so dass die Mannheimer letztlich doch als Sieger vom Platz gingen.

Es bleiben nun noch zwei Gelegenheiten, Punkte zum Klassenerhalt zu gewinnen: Am 2. April gegen den SV Hockenheim III und in Runde neun am 7. Mai gegen den SK Lindenhof II. red