Lampertheim. Es ist ein Spagat: Zum einen hat die Stadt einen Betreuungsauftrag, zum anderen ist sie für den Gesundheitsschutz ihrer Bürger und Mitarbeiterinnen verantwortlich. Beides gut und gewissenhaft zu erfüllen, ist in der Pandemie eine schwierige Aufgabe. Umso mehr, als am Wochenende 15 Corona-Fälle bei Kindern und Mitarbeitern der Kita Guldenweg nachgewiesen und dabei auch die britische Mutante des Coronavirus entdeckt wurde. Am Mittwoch kam ein weiterer Fall hinzu Die Stadt hatte am Montag die komplette Schließung der Einrichtung beschlossen (wir berichteten).

Dass es in der Kita so viele Infektionsfälle gibt, liegt nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung daran, dass Kinder aus verschiedenen Gruppen außerhalb der Einrichtung miteinander Kontakt hatten. Das erklärt der neue Erste Stadtrat Marius Schmidt (SPD) auf Nachfrage dieser Redaktion. In den städtischen Kitas gilt seit Monaten eine strikte Gruppentrennung und feste Zuordnung der Erzieherinnen. So mussten bisher nur einzelne Gruppen in Quarantäne, wenn ein Kind oder eine Mitarbeiterin positiv getestet worden war. Hinsichtlich des aktuellen Ausbruchs wisse man aber, dass es Kontakte von Kindern verschiedener Gruppen untereinander gab, so dass das Virus sich eben nicht nur in einer Gruppe ausbreiten konnte. Schmidt appelliert eindringlich an alle Familien, ihre sozialen Kontakte weiterhin einzuschränken und sich nicht im Privaten oder auf Spielplätzen zu treffen.

Kitas und Krippen sind voll

Dass sich das Virus in Kitas gut ausbreiten kann, liegt auch daran, dass Abstand halten kaum möglich ist. Schon gar nicht, da die Kitas fast im Normalbetrieb arbeiten und von Schließung oder Notbetreuung gar nicht die Rede sein kann. In den Lampertheimer kommunalen Krippen werden nach Angaben der Stadt zurzeit 80 Prozent der angemeldeten Kinder betreut, in den Kindergärten sind es 60 Prozent. Tendenz: weiter steigend.

Das ist möglich, weil das Land den Betreuungsanspruch für die Eltern nicht ausgesetzt hat. Stattdessen wurde nur an die Eltern appelliert, ihre Kinder möglichst nicht in die Betreuungseinrichtungen zu geben. „Das Land hat die Verantwortung nach unten abgewälzt“, klagt Schmidt. Deswegen habe sich die Stadt jetzt noch einmal an die Landesregierung gewandt mit der Bitte, klarer zu regeln, welche Kinder betreut werden müssen und welche nicht. Schmidt wünscht sich eine Regelung, wie sie im im Frühjahr gegolten hat. Damals durften nur Kinder gebracht werden, deren Eltern beide nachweislich in systemrelevanten Berufen tätig sind. „Wir wissen, dass nicht alle im Homeoffice arbeiten und auch da eine zusätzliche Kinderbetreuung schwierig ist. Manchen fehlt auch ein familiäres Netzwerk, aber: Wer sein Kind daheim lassen kann, sollte das tun. Für die, die es wirklich brauchen, sind wir aber natürlich da“, appelliert Schmidt und bittet eindringlich, auch Kinder mit leichten Krankheitssymptomen nicht in die Kitas zu bringen. Damit der Verzicht nicht zum finanziellen Nachteil für die Familien wird, werden Gebühren nur für die Tage erhoben, an denen die Betreuung tatsächlich in Anspruch genommen wurde, so Schmidt.

Zum Schutz aller Beteiligten hat die Stadt die Vertretungsregel in ihren Kitas ausgesetzt. Fällt eine Erzieherin krankheitsbedingt aus, wird sie nicht vertreten, sondern die Gruppe geschlossen. Außerdem soll die in den Einrichtungen geltende Maskenpflicht auch auf die Zonen vor den Kitas ausgeweitet werden. Außerdem verlangt die Stadt, dass Erzieherinnen früher geimpft werden als bisher geplant.