Lampertheim. Pandemie-bedingt präsentiert sich die Alfred-Delp-Schule, Haupt- und Realschule in Lampertheim, bei einem virtuellen Tag der offenen Tür. Dieser findet am Samstag, 13. Februar, von 10 bis 11 Uhr, statt. Eingeladen sind besonders Kinder der aktuellen vierten Klassen mit deren Eltern und Erziehungsberechtigten. Die Viertklässler der Lampertheimer Schulen und der Stadtteile haben bereits über die Grundschulen persönliche Einladungen erhalten. Interessierte, die bisher keine persönliche Einladung erhalten haben, können sich noch bis Freitag, 12. Februar, per E-Mail anmelden und erhalten dann die Zugangsdaten.

Um 10 Uhr beginnt am kommenden Samstag die Schulleitung live mit der Vorstellung der Schule sowie der Schwerpunkte und Angebote. Auch die Fachbereiche zeigen ihre Arbeit mit kurzen Filmen, Diashows oder Powerpoint-Präsentationen. Zusätzlich besteht für Interessenten die Möglichkeit, in einem Livechat Fragen an Schulleiterin Sylvia Meier und Stellvertreter Alexander Böhm zu stellen. red

Info: Anmeldung per E-Mail an: info@adslampertheim.de