Viernheimer Schüler auf den Spuren von Albertus Magnus

Viernheim. Viernheim. Über die Grenzen des Bekannten blicken, Neues entdecken, das Herz über den Verstand stellen: Am Gedenktag des Namenspatrons beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) mit dem Leben des Heiligen.

Das bischöfliche Gymnasium startet den Albertus-Magnus-Tag mit zwei Gottesdiensten: Die jüngeren Jahrgänge treffen sich in der Michaelskirche, die Oberstufe feiert in der Aula der Schule den Gottesdienst zum Gedenken an den großen Albert.

Für die Fünftklässler geht es beim anschließenden Projekttag um das Leben von Albertus Magnus. Das Schulseelsorgeteam hat vier Aktionen vorbereitet. „So machen wir die Schüler auf unterschiedliche Weise mit unserem Namensgeber bekannt“, erklärt Lehrerin Simone Muth. Martina Weis hat ein musikalisches Projekt vorbereitet. Dabei beschäftigen sich die Schüler mit der Musik, wie sie im Mittelalter zur Zeit von Albertus Magnus gespielt und gehört wurde.

Meditation wird bei Maria Weckler angeboten. In der Kapelle werden die Kinder ruhig und konzentrieren sich auf die Fensterbilder, die das Leben und Wirken von Albertus Magnus widerspiegeln.

Im Kreativprojekt von Lieselotta Ehret geht es um „Kinder dieser Welt“. Aus Papier schneiden die Fünftklässler eine Menschenkette aus, malen die Menschen an und kleben sie auf einen Erdball.

Wer der Heilige Albertus Magnus überhaupt war, müssen sich die Schüler selbst erarbeiten. Thomas Graschtat hat dazu eine „Webquest“ vorbereitet - ein Internet-Quiz. Die Antworten auf die gestellten Fragen finden die Schüler auf vorgegebenen Internetseiten. So tragen sie die Fakten zur Vita des Heiligen zusammen - zu Geburtsjahr und Herkunft, seinem Leben als Mönch und seinem Wirken als Streitschlichter.

Albertus Magnus wurde um 1200 in Lauingen an der Donau geboren und trat dem Dominikanerorden bei. Er galt als großer Theologe und Naturwissenschaftler des Mittelalters, als er 1280 starb. Sein Todestag, der 15. November, wurde als Gedenktag des Heiligen festgelegt. Jährlich ruft sich auch die AMS in Viernheim das Motto des Schulpatrons ins Gedächtnis: „Bemüht Euch nicht, reine Verstandesmenschen zu sein, sondern trachtet danach, gute Menschen zu werden.“