Vier Verletzte bei Unfall

Lampertheim. Vier Verletzte – so lautet die Bilanz eines Unfalls mit drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 47 am Freitagabend. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, hatte der 37 Jahre alte Fahrer eines Transporters auf seiner Fahrt von Worms kommend plötzlich von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt. Dabei sei er mit einem Auto zusammengeprallt, das gleichzeitig auf der linken Spur von einer 24 Jahre alten Lampertheimerin gefahren wurde. Deren Wagen wurde wiederum auf ein Auto geschoben, das auf einer Linksabbiegerspur stand und mit zwei 63 und 32 Jahre alten Männern sowie einer 50 Jahre alten Frau besetzt war. Bis auf den Fahrer des Transporters wurden alle Personen verletzt. Es entstand ein Schaden von 37 500 Euro, so die Polizei. red

