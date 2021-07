Vier Roller für die Flotte der Schillerschule

Lampertheim. Die Schillerschule Lampertheim hat 2014 ein Projekt zum Rollerfahren ins Leben gerufen. Der Rollerführerschein sichert als Vorstufe die erfolgreiche Teilnahme am Fahrradführerschein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lions Club Lampertheim fand dies besonders förderungswürdig und unterstützt die Rollerflotte mit 1000 Euro. Mit dieser Hilfe wurden vier neue Roller mit Vollgummireifen und weiterer „unkaputtbarer“ Ausstattung angeschafft.

Diese Förderung der Bewegungskompetenz der Schüler erfolgt zusätzlich zu den Anforderungen des Lehrplans und zeigt das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer an der Schillerschule. Das Ziel der Unterrichtseinheit ist, mit den Kindern ein sinnvolles und effektives Training auf dem Roller durchzuführen und ihre motorische Handlungskompetenz zu steigern.

Die Schillerschule verfügt über einen Klassensatz an Scootern und einen Klassensatz an Tretrollern. Pro Roller entstehen Anschaffungskosten von 80 Euro. Die Roller werden einmal im Jahr gewartet. Hier entstehen Kosten in Höhe von zehn bis 15 Euro pro Roller. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2