Kreis Bergstraße. Das Kreisgesundheitsamt hat am Montagabend vier neue Infektionen insgesamt gemeldet - zwei in Rimbach, in Viernheim und Wald-Michelbach jeweils eine.

Insgesamt führt die Meldung seit Beginn der Pandemie 7.176 Infektionen auf. 6.494 Betroffene sind demnach bereits wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus beträgt 271. Die Inzidenz liegt bei 71,19. In den vergangenen sieben Tagen wurden 193 Neuinfektionen registriert. 35 Menschen aus dem Kreis Bergstraße befinden sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung.

130 Menschen haben sich Stand Montagabend mit der britischen Mutation infiziert.