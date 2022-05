Vielseitige Pfarrei

Hofheim. In den nächsten Tagen ragen einige Veranstaltungsangebote aus dem turnusmäßigen Angebot der katholischen Pfarrei heraus. So sind am Samstag, 14. Mai, um 10.30 Uhr alle Kommunionskinder zu einer Schnupperstunde für die neuen Messdiener eingeladen. Im Canisiushaus beginnt am Dienstag, 17. Mai, um 15 Uhr ein Seniorennachmittag verbunden mit einer Maiandacht. Die Frauengruppe „FRIDA“ trifft sich tags darauf am Mittwoch, 18. Mai, um 19.30 Uhr ebenso im Canisiushaus und widmet sich dem Thema „Katharina von Siena“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außergewöhnlich ist auch das Angebot der Pfarrei am Sonntag, 22. Mai, um 15 Uhr mit einer Maiandacht für Familien auf der Pfarrwiese mit anschließendem Grillen im Pfarrhof. Hierfür ist allerdings eine Anmeldung im Pfarrbüro unter der Rufnummer 06241/80306 erforderlich. Vom 25. Mai bis 3. Juni wird die Caritas-Sommersammlung als Hauswurfsendung durchgeführt. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2