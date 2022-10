Vielfältige Hilfsangebote

Lampertheim. Der Seniorenbeirat hatte im Rahmen seiner Vortragsreihe in der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule Jennifer Zintel-Andres von der Stabsstelle Soziales der Stadt Lampertheim eingeladen. Die städtische Mitarbeiterin informierte über die Angebote der Stabsstelle, vor allem über Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit geringem Einkommen.

Zintel-Andres gab nach ihrem Vortrag Informationsmaterial der Stadt Lampertheim aus und beantwortete die Fragen der Seniorinnen und Senioren. Außerdem empfahl Zintel-Andres, die Informationen zu bedürftigen Nachbarn oder Bekannten weiterzutragen. Denn einige Menschen scheuten sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Andere wüssten nicht, wo sie Hilfe erhalten oder einen Antrag auf Unterstützung stellen können. Deshalb hat die Stadt Lampertheim das Faltblatt herausgebracht: „Hilfen für Menschen mit geringem Einkommen – Welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung gibt es? Wir beraten Sie gerne“. Darin sind die Anlaufstellen für bedürftige Menschen mit den jeweiligen Kontakten vermerkt.

Kein Auskommen mit der Rente

Zintel-Andres wies darauf hin, dass Hilfen und Leistungen von der individuellen Situation abhängen. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürften zwar keine Berechnungen durchführen, aber die Hilfesuchenden unterstützen und die zuständigen Ämter empfehlen. Die jeweiligen Anträge werden bei der Stadt gestellt an den Kreis Bergstraße, hier vor allem an das Sozialamt in Heppenheim, weitergereicht.

Vieles im täglichen Leben werde teurer, und manche Seniorin oder mancher Senior komme nicht mehr mit der Rente aus, um die Ausgaben zu decken. Damit die Älteren nicht unter dem Existenzminimum leben, gebe es die Grundsicherung, die eine Sozialhilfe ist und aus Steuergeldern finanziert wird. Einkommensschwache Haushalte können beispielsweise als Zuschuss zur Miete Wohngeld beantragen. „Auch wer im Eigenheim lebt, kann einen Zuschuss, einen sogenannten Lastenzuschuss erhalten“, erklärte Zintel-Andres. Weiterhin gibt die Stadt an Personen mit geringem Einkommen den Sozialpass aus. Er soll Bürgerinnen und Bürgern die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglichen. Die Besitzerin oder der Besitzer spare 50 Prozent der Ausgaben, zum Beispiel bei der Hundesteuer, für Kurse bei der Volkshochschule, bei Eintritt zu Kulturveranstaltungen, für die Büchereinutzung oder beim Besuch der Biedensand Bäder.

Verschiedene Anlaufstellen

Hilfebedürftige Lampertheimer erhielten ebenso Unterstützung im EMIL Hilfeladen, von den Helping Hands/Rudis Netzwerk, der Awo-Kleiderkammer und der Tafel Lampertheim. Obendrein wies Zintel-Andres auf die bevorstehende Veranstaltungsreihe der Stadt Lampertheim mit dem Diakonischen Werk Bergstraße und weiteren Unterstützern zum Thema „Energie lässt niemanden kalt“ hin (siehe obenstehenden Bericht).