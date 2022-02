Viele wenden sich von den Kirchen ab

Lampertheim. Im Zusammenhang mit den jüngsten Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche gibt es Berichte über eine steigende Zahl von Austritten in Deutschland. Ob und wie sich diese Entwicklung in Lampertheim bemerkbar macht ist aktuell unklar, weil für Januar zunächst keine Zahlen vorlagen. Aber mit 305 Protestanten und Katholiken verließen im Jahr 2021 relativ viele Menschen die Kirchen. 2020 traten 245 Menschen aus, 2019 waren es wiederum 321 Frauen und Männer, die sich von den Amtskirchen verabschiedeten.

Ähnlich verhält es sich in der Nachbarstadt Viernheim, wo sich 2021 mit 381 Austritten ebenfalls auffällig viele Menschen von den Kirchen verabschiedeten. Im Viernheimer Rathaus erklärt man sich das damit, dass austrittswillige Kirchenmitglieder im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 diesen Schritt aufgeschoben haben. Dafür spricht, dass 2020 gerade einmal 199 Menschen austraten, 2019 waren es hingegen 266 Frauen und Männer.

Beide Konfessionen betroffen

Die Zahlen in Lampertheim und in den benachbarten Kommunen zeigen zudem, dass mitnichten vor allem Katholiken ihrer Kirche den Rücken kehren. Auch die evangelische Kirche muss in der Region zahlreiche Austritte verschmerzen. Und das, obwohl die seit Jahren erhobenen Missbrauchsvorwürfe vor allem Rom treffen. Die Entwicklung zeigt sich deutlich in Groß-Rohrheim. Hier sind seit Januar 2019 insgesamt 120 Menschen aus den Kirchen ausgetreten. 78 von ihnen waren Protestanten, 42 gehörten der Katholischen Konfession an.

Gleichwohl dürften sich die Missbrauchsvorwürfe auch bei der Zahl der Austritte bemerkbar machen. So wirkt es etwa in Bürstadt so, als entfalteten Vorwürfe, die nun auch den früheren Papst Benedikt XVI. treffen, eine direkte Wirkung. Im neuen Jahr traten bisher 20 Menschen aus den Kirchen aus. Im Januar 2021 gab es gerade einmal sieben Austritte. Ähnliches gilt für Biblis, wo im Januar bereits 29 Menschen aus den Kirchen ausgetreten sind. Im gesamten Jahr 2021 traten dort 97 Katholiken und Protestanten aus. Damit könnte sich in der Gemeinde ein Trend fortsetzen. Seit Jahren steigt auch dort die Zahl der Austritte.