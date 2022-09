Viele Medaillen für Lampertheim

Lampertheim. Die Regatta in Kleinheubach ist immer ein Highlight im Kalender der Kanurennsportler und so kamen viele Vereine in die Stadt am Main. Wegen der Ferien in Hessen fehlten einige Sportler im Team des Wassersportverein Lampertheim. Trotzdem gab es viele Erfolge für das Spargelstädter Team. Mit 16-mal Gold, 14-mal Silber und fünfmal Bronze konnte man den dritten Platz in der Mannschaftswertung erringen.

Der erfolgreichste Sportler war der Juniorenfahrer Jonathan Hintz. Er gewann zwei Rennen im Kajakeiner, im Zweier mit Matteo Lunkenbein und im Vierer kamen noch Mattheo Herrmann und Paul Gutschalk mit ins Boot.

Weiter ungeschlagen in der Saison 2022 ist Emma Pott in der Altersklasse AK8, auch in Kleinheubach gewann sie ihren Einer über 500 Meter und 1500 Meter. Auch der gleichaltrige Tom Boller trug sich in Siegerlisten ein. Er gewann den Kajakeiner und auch den Kajakzweier mit Niklas Stiller. Über 500 Meter wurde die neunjährige Lucia Reetz noch knapp Zweite, im Rennen über die 1500 Meter aber errang sie die Goldmedaille. Tolle Rennen fahren immer Jan Ringel und Henrik Stiller im K2 der Schüler B, auch auf dieser Regatta gab es Gold für das Duo.

Bei den Schülern A waren die Lampertheimer auch ersatzgeschwächt, Lenny Schüttler und Alessandro Paterna konnten den Zweier über die 1500 Meter gewinnen und im Einer wechselte sich die beiden ab. Über 200 Meter gab es Silber für Lenny Schüttler und über 500 Meter für Alessandro Paterna. Im Zweier über 1500 Meter überraschten Mattheo Herrmann und Matteo Lunkenbein mit dem Sieg über die Langstrecke, dabei schlugen sie den Westdeutschen Meister aus Duisburg.

In der weiblichen Jugend ging Anna Hofmann an den Start. Sie errang in jedem Rennen eine Medaille: Gold über 5000 Meter und Silber über 500 Meter.

Sehr starke Konkurrenz hatte die Herren Leistungsklasse, doch sie schlugen sich gut. Im Einer gab es Gold für Simon Specht und in einem top-besetzen Zweierrennen über 200 Meter konnte Simon Specht mit Merlin Treuer den zweiten Platz erkämpfen.

Weitere Medaillen: Silber: Franka Wernz im Schüler A K2 1500 Meter, Greta Seibert AK11 K1 500 Meter, Henrik Stiller AK12 K1, Paul Gutschalk K2 Junioren; Bronze: Emil Seibert AK8 im K1 und K2, Lasse Ringel AK8 K2, Franka Wenrz K2 500 Meter. red