Viele Ideen für die Alte Schule

Hofheim. Zahlreiche Anfragen seitens der im Ortsbeirat vertretenen Fraktionen prägten die jüngste Sitzung des Gremiums im Bürgerhaus im Beisein zahlreicher interessierter Zuhörer. Zunächst allerdings würdigte Ortsvorsteher Alexander Scholl die enorme Hilfsbereitschaft der Hofheimer mit Blick auf die Ukraine, die dazu beiträgt, das Leid an verschiedenen Stellen etwas abzumildern. Dazu soll auch ein geplanter Spendenlauf im Hofheimer Sportpark beitragen, der nunmehr für Samstag, 16. Juli, um 15 Uhr terminiert ist. „Die Organisatoren freuen sich über jeden gelaufenen Kilometer und viele Teilnehmer“, warb der Ortsvorsteher zum Mitlaufen.

Ausgewertet ist mittlerweile die von November 2021 bis Februar 2022 durchgeführte Impulsbefragung zur weiteren Verwendung der Alten Schule in der Wilhelm-Leuschner-Straße. 136 Impulskarten mit bis zu vier Nennungen gingen bei der Verwaltung ein. 48 Themenfelder wurden aufgegriffen, am häufigsten genannt dabei ein Jugend-, Kinder- und Seniorentreff beziehungsweise ein Treff für Generationen. Bei dem als nicht repräsentativ erachteten Rücklauf standen zudem noch Vereinsräume, Volkshochschule, Wohnungsbau, Kinderbetreuung, ein Behindertentreff und Gastronomie auf der Wunschliste einiger Hofheimer. Ohne großen Zeitdruck zu verspüren, sollen die Impulse in den nächsten Wochen und Monaten mit Blick auf Baurecht, Denkmalschutz und den tatsächlichen Bedarf bewertet und die Planungen vorangetrieben werden. Voraussetzung hierzu ist allerdings, dass das Tauschgeschäft zwischen der Stadt Lampertheim und dem Landkreis schnellstmöglich abgeschlossen wird, um einen Bebauungsplan für das Gelände auf den Weg zu bringen.

Genau dieses Prozedere erläuterte Bürgermeister Gottfried Störmer den Anwesenden, das darauf basiert, dass als erstes von drei Projekten der Kreis das Parkhaus in Lampertheim übernimmt. Zahlreiche Themenfelder griff der Bürgermeister in seinen Mitteilungen auf. Noch nicht weiter sei die Stadt bei der Herrichtung eines Behindertenparkplatzes am Alten Rathaus, wofür das Stadtoberhaupt personelle Engpässe in der Tiefbauabteilung aufführte.

Nicht gegeben sind die Voraussetzungen für eine Querungshilfe in der Bahnhofstraße in Höhe des „Norma“. Mitte des Monats wird der Ballfangzaun des an der Grillhütte gelegenen Boltzplatzes erhöht. Am Bürgerhaus und in der Sporthalle hängen mittlerweile Defibrillatoren, wobei ein Defibrillator von der Sporthalle in den Garderobenbereich des FVH-Heimes umgesetzt wird. Gewährleistet ist das Lkw-Durchfahrtsverbot in der Backhausstraße und Karlsbader Straße. Nochmals überprüft werden muss ein ursprünglicher Antrag der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) auf Installation eines Gehwegs im hinteren Einbahnstraßenteilbereich des Fliederwegs, der Fußgängern und Radfahrern mehr Sicherheit bieten soll.

Geprüft werden muss noch die Installation einer zusätzlichen Straßenlaterne in der Martinstraße. Im Wehrzollhaus wird über die Bushaltestelle hinaus eine Fahrradwegkennzeichnung angebracht sowie ein neuer Briefkasten platziert. Abschließend informierte das Stadtoberhaupt noch über eine anstehende Reparatur der Zaunanlage des Fußballvereins (siehe weiteren Bericht). fh