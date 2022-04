Viele Besucher blicken auf Sonne, Mond und Sterne

Lampertheim. Nach langer Pause hat diesem Monat das erste Kinderchorprojekt des Chores Ephata stattgefunden.

Rund 25 Mädchen und Jungen zwischen vier und 18 Jahren sangen, bastelten und aßen gemeinsam jeweils in kleinen Gruppen. Die Helferinnen des Chores hatten das Jugendheim und das Pfarrhaus vorbereitet. Im Pfarrgarten der Gemeinde Mariä Verkündigung hatte die Pfarrjugend ein großes Zelt aufgebaut, das vor dem Schneeregen und der Kälte schützte.

In den Gesangspausen wurden Friedenstauben gefaltet, die in einer großen gemalten Taube aufgeklebt, den Gottesdienst am folgenden Sonntagmorgen schmücken sollten. Zusätzlich konnten sich die Mädchen und Jungen mit heißen Getränken, gebackenen Brezeln und Hamburgern stärken.

Der Gottesdienst am folgenden Tag, der vom Familiengottesdienstkreis gestaltet wurde, stand unter dem Motto „Sonnengesang des Franz von Assisi“.

Bei Sonnenschein aber kalten Temperaturen wurden etliche Lieder passend zu diesem Thema gesungen. Die Kleinsten hatten dazu Sonne, Mond, Sterne und Wassersymbole mitgebracht. Der Besucherandrang war so groß, dass noch eilig zusätzliche Bänke herbeigeholt werden mussten. Nach dem Gottesdienst wurden Marmeladen der kfd sowie selbst gebackene Kekse der Ministranten verkauft. Sämtliche Spenden und Einnahmen sollten dem Kinderchorprojekt zugutekommen.

Alle Beteiligten hatten eine Menge Spaß. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich bereits auf das nächste Kinderchorprojekt, das schon am zweiten Maiwochenende stattfinden soll. Dann vielleicht auch mit schönerem Wetter. red

