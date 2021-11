Videoberatung bleibt erhalten

Lampertheim. “Besser als erwartet“ ist man durch die Pandemie gekommen, sagt Frank Occhionero von der Lampertheimer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche bei der Vorstellung des Jahresberichts 2020. Auch wenn nach Ansicht des Einrichtungsleiters „so manche Interaktion gefehlt“ hat, so habe es dennoch ein hohes Maß an Kreativität und Weiterentwicklung gegeben. Weil von März 2020 an sämtliche Gruppenangebote entfallen mussten und eine Beratung vor Ort nicht mehr möglich war, traten neue Formate in den Vordergrund.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben dem telefonischen Kontakt gewann vor allem die Videoberatung an Bedeutung, wie Occhionero sagt. „Gerade für Jugendliche ist der direkte Weg zur Beratungsstelle oft schwierig“, fügt Diana Stolz, Erste Kreisbeigeordnete und Jugendamtsdezernentin, hinzu. In diesem Alter ließe man sich erfahrungsgemäß nicht so gerne in der Blücherstraße blicken, das Einwählen in eine Videoschalte falle deutlich leichter. Auch von getrennt Lebenden sei das Angebot verstärkt genutzt worden – so dass es in Zukunft beibehalten werden soll. Insofern habe die Krise auch Türen geöffnet, betont Stolz.

Beratungsspaziergang

Beratungsstelle im Überblick Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Bergstraße in Lampertheim besteht seit 1986. Neun Jahr später wurde das Angebot um eine Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werks erweitert. Im Jahr 2020 waren 580 Fälle zu verzeichnen, davon 116 in der Außenstelle Viernheim. Darüber hinaus wird Beratung unter Einbeziehung der Eltern in mittlerweile 29 Kitas der Riedregion geleistet. Die Beratungsstelle in Lampertheim ist montags bis donnerstags von 9-12 Uhr und von 14-16 Uhr geöffnet, freitags von 9-12 Uhr. Eine Anmeldung ist persönlich sowie dienstags von 10-12 Uhr unter der Nummer 06204-740505 möglich.

Ein weiteres niederschwelliges Format und Produkt der Ausnahmesituation ist der Beratungsspaziergang. Auf diese Weise erkunden Hilfesuchender und Berater gemeinsam die Natur und erleben einen ungezwungenen, weniger förmlichen Austausch.

Auch in den Kindertagesstätten haben sich Neuerungen ergeben: Nachdem zunächst aufgrund von Zugangsbeschränkungen kaum aufsuchende Arbeit stattfinden konnte, sind die als „BIK“ bezeichneten Angebote inzwischen sogar ausgebaut worden. Das seit mehr als zehn Jahren etablierte, präventive Aufgabenfeld steht nun 29 von 52 Einrichtungen in der Region zur Verfügung. Die Bedarfe waren zuvor mithilfe eines Fragebogens evaluiert worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fortan erfolgt die Arbeit unter konsequenter Einbeziehung der Eltern, Fragen der Fall- und Fachberatung werden an spezialisierte Stellen verwiesen. Das veränderte Konzept eröffnet den Raum für eine sechsmalige Beratungssprechstunde pro Jahr und Einrichtung, wie es heißt.

Gestärkt worden sei die Außenstelle Viernheim. Hier gebe es mit Mika Schüßler und Sabine Trabold-Schaller nun zwei in Vollzeit beschäftigte Mitarbeiter. „Alle Viernheimer können vor Ort beraten werden“, resümiert Diana Stolz. Die Fallzahlen für das Jahr 2020 sind in der Erziehungsberatung unterdessen leicht rückläufig: 580 Mal wurden Beratungsleistungen in Anspruch genommen, wie es heißt. Im Vorjahr war dies 619 Mal der Fall.

Anstieg in Ehe- und Paarberatung

In der Ehe- und Paarberatung zeigte sich dagegen ein Anstieg von 30 auf 48 Fälle. Bei fast 90 Prozent aller Anfragen konnte ein Erstgespräch innerhalb eines Monats vermittelt werden, gut die Hälfte aller Beratungen für Eltern, Kinder und Jugendliche waren den Angaben zufolge nach sechs Monaten beendet.

Als häufigste personenbezogene Themen nennt Diplom-Psychologe Occhionero Selbstwertproblematiken, Ängste und Sucht. In den Familien stünden Konflikte zwischen Eltern und Kindern weit vorne – eine Entwicklung, die sich in der Pandemie verfestigt habe. „Die Ressourcen sind aufgebraucht, die sozialen Netzwerke kleiner geworden“, so Occhionero. Auch wenn manche Familien positive Rituale wie gemeinsame Waldspaziergänge entwickelt hätten, so seien die jetzigen Hilfesuchenden vielfach stark belastet. Existenzielle Sorgen, etwa im Zusammenhang mit Kurzarbeit, seien prägend. Glücklicherweise könne Beratung aber wieder vor Ort angeboten werden. Eine 3G-Regelung bestehe nicht, „relativ große Räumlichkeiten“ erlaubten mehr persönlichen Kontakt. Derweil appelliert Jugendamtsdezernentin Diana Stolz: „Wer das Gefühl hat, in diesen Zeiten Beratung zu benötigen, der möge die Angebote in Lampertheim nutzen – anonym und ohne Kosten“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In vielen Fällen habe man Menschen bereits nachhaltig unterstützen können. dim