VfB startet ins Jubiläumsjahr

Lampertheim. Für kommenden Samstag, 25. Februar, steht der erste Höhepunkt im Jubiläumsjahr des nun 75 Jahre alten VfB Lampertheim an. Die Alten Herren der Grün-Weißen, die inzwischen auch auf 60 erfolgreiche Jahre zurückblicken können, richten ihr traditionsreiches Turnier in der Lampertheimer Altrheinhalle aus. Zugesagt haben dabei zwölf Mannschaften, die zunächst in drei Gruppen um Tore und Punkte spielen werden.

In der Gruppe A trifft dabei die Soma des TV Lampertheim auf Harmonie Waldhof sowie die SG Bürstadt/Bobstadt und die FSG Riedrode. Auch in der Gruppe B werden spannende Spiele erwartet. Kurpfalz Mannheim-Neckarau spekuliert ebenso auf den Gruppensieg wie der FSV Oggersheim, Olympia Lorsch und die SG Altrhein. Letztere ist ein Zusammenschluss zwischen der SG Hamm und dem FC Germania Eich nördlich von Worms. Auch in der Gruppe C sind die Voraussetzungen für packenden Hallenfußball geschaffen, denn hier treffen neben einem Team des Veranstalters der FV Biblis, die Tvgg Lorsch sowie die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen in Spielen aufeinander, die ebenfalls jeweils elf Minuten dauern.

Anpfiff der Gruppenbegegnungen ist dabei um 10.30 Uhr. Während ab 14.15 Uhr die Viertelfinals über die Bühne gehen, werden um 15.15 Uhr die Halbfinalbegegnungen gestartet, ehe um kurz nach 16 Uhr die beiden bis dato besten Mannschaft den Turniersieger ermitteln.

„Wir freuen uns, unser alte Tradition nach Corona nun fortsetzen zu können“, gibt sich Joachim Brockmann vom Veranstalterteam optimistisch. Er erhofft sich einen guten Zuspruch und verweist darauf, dass für Speis und Trank gesorgt ist. hias