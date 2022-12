Sämtliche städtische Verwaltungsdienststellen in der Kernstadt und den Stadtteilen sind von Samstag, 24. Dezember (Heiligabend) bis einschließlich Sonntag, 1. Januar (Neujahr) grundsätzlich geschlossen.

Der Rathaus-Service im Haus am Römer in der Domgasse sowie das Standesamt, das ebenfalls im Haus am Römer untergebracht ist, haben von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember,

