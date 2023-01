Verwaltung geschlossen

Rosengarten. Die Verwaltungsaußenstelle im Stadtteil Rosengarten wird aus organisatorischen Gründen beinahe einen Monat geschlossen. Nach Angaben der Stadt Lampertheim werden dort in der Zeit von Donnerstag, 19. Januar, bis einschließlich Freitag, 17. Februar, keine Sprechstunden angeboten.

In dringenden Fällen können sich die Anwohner des Stadtteils an den Rathaus-Service in Lampertheim wenden. Er ist unter der Rufnummer 06206/935-100 erreichbar. Auch die Verwaltungsaußenstelle im Stadtteil Hofheim steht bereit und ist für die Bürgerinnen und Bürger aus Rosengarten unter Telefon 06241/209 040 erreichbar. Von Montag, 20. Februar, an ist die Außenstelle Rosengarten wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar, so die Verwaltung. red