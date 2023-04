Verwaltung fehlt Personal

Lampertheim. Aufgrund einer fortwährend äußerst angespannten Personalsituation gelten die zwischenzeitlich angepassten Öffnungszeiten beim Rathaus-Service voraussichtlich bis zum 30. Juni 2023. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Längerfristige Personalausfälle sowie verzögerte Stellenbesetzungen führen leider dazu, die ursprünglich nur bis zum Ende der Osterferien am kommenden Freitag vorgesehene Reduzierung der Öffnungszeiten auch darüber hinaus beizubehalten. Nur so können wir einen geregelten Dienstablauf sicherstellen“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter Ralf Müller.

Die Mitarbeiter des Rathaus-Ser vices sind persönlich wie folgt ... Die Mitarbeiter des Rathaus-Ser vices sind persönlich wie folgt im Haus am Römer zu erreichen: Ohne Terminvereinbarung mon tags, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie mit

Konkret wird der Rathaus-Service bis einschließlich Freitag, 30. Juni, montags, dienstags und donnerstags grundsätzlich bereits um 16 Uhr schließen. In dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Anmeldung besteht insbesondere für Berufstätige die Möglichkeit, Termine außerhalb der Sprechzeiten zu vereinbaren. Die Öffnungszeiten mittwochs und freitags bleiben unberührt. Auch samstags können Bürgerinnen und Bürger weiterhin zwischen 9 und 12 Uhr die Dienstleistungen der Stadtverwaltung mit vorheriger Online-Terminvereinbarung in Anspruch nehmen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Freizeit Ladenburger Freibad öffnet am 13. Mai Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mit allem bis vegan Hier gibt es in Mannheim das beste Frühstück Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Programm Hirschberg feiert die Städtepartnerschaft mit Brignais nach Mehr erfahren

Um das Publikumsaufkommen beim Rathaus-Service zu entzerren, verweist die Stadtverwaltung zusätzlich auf die Öffnungszeiten der Verwaltungsaußenstelle Hofheim, vor allem auf die längere Öffnung am Donnerstagabend bis 18 Uhr. Außerdem können bereits jetzt viele Behördenangelegenheiten in Lampertheim digital erledigt werden. Unter digital.lampertheim.de finden Bürger ein breites Spektrum an Verwaltungsdienstleistungen. red