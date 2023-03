Verwaltung digital nutzen

Lampertheim. Aufgrund von Fortbildungen sowie technischer Verfahrensumstellungen und verschiedenen Revisionsarbeiten ist der Rathaus-Service in der Kernstadt in der kommenden Woche am Montag, 3. April, am Dienstag, 4. April, sowie Ostersamstag, 8. April, teilweise geschlossen. Um das Publikumsaufkommen an den betreffenden Tagen zu verteilen, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass bereits jetzt viele Angelegenheiten bei den Behörden digital erledigt werden können. Unter der Adresse digital.lampertheim.de finden Bürger ein breites Spektrum an Verwaltungsdienstleistungen, die mitunter einen Gang zur Behörde entbehrlich machen, heißt es von der Stadt. In dringenden Fällen können die üblichen Leistungen auch bei der Verwaltungsaußenstelle Hofheim erledigt werden. red

