Lampertheim. Sicherheit und Ordnung ist ein Bereich, der den Lampertheimer Christdemokraten am Herzen liegt. Sie erkennen ein Vollzugsdefizit in der Verwaltung: Verstöße gegen Recht und Gesetz würden zu selten geahndet. In der letztjährigen Haushaltsdebatte haben sie deshalb eine personelle Verstärkung für den Fachbereich Verkehr, Sicherheit und Ordnung in der Stadtverwaltung gefordert.

Gerade die Vorkommnisse in der Corona-Pandemie habe gezeigt, wie hoch der Stellenwert des Bereichs Sicherheit und Ordnung sei. Die Einhaltung von Verordnungen zum Schutz gegen Infektionen müsse permanent kontrolliert werden. Hierdurch sei aber bereits ein Großteil des Personals gebunden. Entscheidend sei jedoch nicht nur die Zahl der Mitarbeiter in der mittlerweile so genannten Stadtpolizei, meint CDU-Spitzenkandidat Alexander Scholl. Stattdessen komme es mindestens ebenso darauf an, Einsätze effektiver zu koordinieren. Gerade Verstöße im Straßenverkehr seien es, über die Bürger in Gesprächen sehr häufig klagten.

Es genüge aber nicht, an die Vernunft und Eigenverantwortung von Bürgern zu appellieren. Stattdessen müsse die Stadtpolizei auch technisch so ausgestattet sein, dass sie eine regelmäßige Präsenz gewährleisten könne. Mit einer Stärkung der Stadtpolizei sieht die CDU auch einen Weg, politisches und Verwaltungshandeln miteinander zu verzahnen. Handlungsbedarf erkennt die CDU auch in der Schaffung von Parkplätzen. Das Ideal einer autofreien Innenstadt halten sie mit Blick auf die Interessen des Einzelhandels an einer guten Erreichbarkeit mit dem Auto für abwegig. urs