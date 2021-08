Versammlung und Probe

Lampertheim. . Der Gesangverein Cäcilia 1873/Sängerrose 1898 lädt seine Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 12. August, 19 Uhr, in den Saal der Vereinsgaststätte „Krone“ in der Römerstraße 43 ein. Die Tagesordnung umfasst neben dem Rechenschaftsbericht und dem Kassenbericht auch Neuwahlen für einen Teil des Vorstandes. Die Versammlung findet unter Einhaltung der Hygieneregeln statt, Mundschutz und Kugelschreiber sind mitzubringen, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Zur Singprobe treffen sich die Mitglieder am Donnerstag, 19. August, um 18 Uhr. Probenort ist bei schönem Wetter der Hof des Heimatmuseums. Bei ungünstiger Wetterlage treffen sich die Sänger in der Trauerhalle am Waldfriedhof. Über den Ort der Probe werde vorab telefonisch informiert. Die Swinging Roses proben jeweils im Anschluss, so der GV Cäcilia 1873/Sängerrose 1898 abschließend. red