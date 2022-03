Die Lampertheimer Künstlerin Erika Winkler eröffnet ihre Kunstausstellung am Freitag, 1. April, 11 Uhr in der Galerie der Biedensand Bäder mit einer Versteigerung ihres Bildes „Freiheit“ zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine.

Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende humanitäre Katastrophe hat die Künstlerin bewogen, das Werk „Freiheit“ zu malen. Dieses Bild wird während

...