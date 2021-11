Des „Schlafstadt“-Bürgermeisters Visionen – „Wir müssen hoch bauen“ und „Störmer: Steuer hoch“

Eine Bedeutung des Wortes „Vision“ ist eine Vorstellung des Zustandes, in die sich – in diesem Fall – unsere Stadt Lampertheim in Zukunft entwickeln soll: „Park & Ride“, „Höher bauen“ und „Steuer hoch“. Als Einwohner und Steuerzahler Lampertheims habe ich schon eine andere Erwartungshaltung an ein Zukunftskonzept für unser Lampertheim. Die Bevölkerung wird zukünftig deutlich älter sein als jetzt, und die Bevölkerungszahl wird in den kommenden Jahrzehnten schrumpfen – dies gilt auch für Lampertheim. Ich glaube nicht, dass Park & Ride an der Hans-Pfeiffer-Halle oder mehr und höher Bauen die Antworten darauf oder auf zum Beispiel den Klimawandel sind.

Letztendlich macht es sich meiner Meinung nach unser Bürgermeister Herr Störmer zu einfach, reflexartig mehr Personal zu fordern und wieder die Grundsteuer B zu erhöhen. Wer übrigens im Oktober eines Jahres erst feststellt, dass fast keine Investitionsgelder ausgegeben wurden, hat die Kontrolle über sein Budget verloren.

Visionär wäre es mal darüber nachzudenken wie eine Verwaltung effizient zu führen wäre, welche Kernaufgaben eine öffentliche Verwaltung zukünftig – mit Steuermitteln – wahrnehmen soll und ob dies jede Kommune selber erbringen muss – Stichwort: interkommunale Zusammenarbeit. Auch der fachbereichsübergreifende Einsatz von Ressourcen wäre eine Option. Wie kann mehr Gewerbesteuer generiert werden, das heißt wie kann die Gewerbe-Ansiedlung gesteigert werden? Wie ist die Infrastruktur (Fußgänger, Fahrrad, Nahverkehr) auszubauen? Wie wird die Innenstadt wieder attraktiv und lebenswert? Wie geht die Stadt selber mit gutem Vorbild voran beim Ausbau von Photovoltaik und Windkraft bei öffentlichen Gebäuden und Flächen?

Kurz und gut – ich vermisse ein tragfähiges Gesamtkonzept für unser Lampertheim – eine Agenda 2040, welche peu a peu umgesetzt wird.