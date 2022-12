Im Arbeitskreis Hofheimer Geschichte schreitet die Planung für eine mögliche Ausstellung weiter voran. Auch beim zweiten Treffen im Foyer des Bürgerhauses konnte Moderator Alexander Scholl eine stattliche Anzahl an Interessenten begrüßen. Neben einer Ausstellung streben die Protagonisten in Zukunft eine Vereinsgründung an, um das Ganze auf ein stabileres Fundament zu stellen.

Bei den

...