Wie können Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung gut am Training in Lampertheimer Sportvereinen teilnehmen? Welche Fördermöglichkeiten können Vereine nutzen, die sich in Sachen Inklusion engagieren wollen? Und welche weitere Beratung und Unterstützung können sie bei diesem Vorhaben erhalten? Mit all diesen Fragen will sich der Inklusionssporttag beschäftigen, der am Sonntag, 12. März,

...