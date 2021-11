Vereine bieten Vielfalt

Hofheim. Von den rasant steigenden Inzidenzen lässt sich der Arbeitskreis Hofheimer Vereine die Vorfreude auf den Howwemer Weihnachtsmarkt nicht nehmen, der in dieser Art zum dritten Mal am zweiten Adventswochenende stattfinden soll. Im Pressegespräch stellte Alexander Scholl vom Hofheimer Carnevalverein (HCV) das Programm vor, das sich als Gemeinschaftsprojekt von zwölf Hofheimer Vereinen versteht. Dazu zählen Landfrauenverein, Turnverein, Reitverein, Liebenzeller Gemeinde, HCV, Freiwillige Feuerwehr, Fußballverein, Carpe Noctem Corporation, Hofheimer Kerbeborsch und Kerbemädels, Evangelische Posaunenchor, SPD und Tennisclub.

„Wir sind guter Dinge, dass unsere Veranstaltung im Freien nicht reguliert wird“, versprüht Scholl Optimismus für ein abwechslungsreiches Angebot auf dem Vorplatz des Bürgerhauses am Samstag, 4. Dezember, 16 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 5. Dezember, 15 bis 19 Uhr. Offizielle Eröffnung ist am Samstag um 16.30 Uhr. Das Vereinsangebot aus Speisen und Getränken wird ergänzt durch die Kommunale Kindertagesstätte und die Kinderkrippe „Kleines Ich“, die auch Bastelartikel offerieren werden. Die Landfrauen bieten unter anderem Latwerge und selbst hergestelltes Vogelfutter an.

Kinderkarussell und Musik

Auf die Besucher warten zudem ein Kinderkarussell und Musik: Angehörige der Musiker Initiative Lampertheim (MIL) sind samstags von 18 bis 19 Uhr als Walking Act unterwegs, der Posaunenchor spielt Sonntag ab 15 Uhr ein Platzkonzert. Gegen 16 Uhr kommt der Nikolaus. Als Einstieg in das Wochenende präsentiert die MIL am Freitag, 3. Dezember, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Weihnachtshits (Eintritt 13 Euro, Vorverkauf: Hofheimer Verwaltungsaußenstelle). Der traditionelle Adventskaffee für Senioren findet am Sonntag, 5. Dezember, 13.30 Uhr, im Bürgerhaus statt. fh