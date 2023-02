Verein setzt neue Maßstäbe

Hofheim. Mit dem traditionellen Heringsessen beendete der Hofheimer Carnevalverein (HCV) endgültig die Fastnachtskampagne, in der der Verein neue Maßstäbe setzte. Dementsprechend positiv fiel sowohl das Resümee des Vorsitzenden Volker Hildebrand als auch von Sitzungspräsident Alexander Scholl aus, der das Narrenschiff gewohnt souverän durch die wohl erfolgreichste Kampagne der Vereinsgeschichte steuerte.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir unser Niveau erneut toppen“, so Hildebrand in seiner Ansprache im bestens besuchten Bürgerhaus, das er allzu gerne als Wohnzimmer des HCV bezeichnete. Zwei ausverkaufte und begeisternde Prunksitzungen, dazu die ausverkaufte Kinderfastnacht und Hexennacht zu Altweiberfasching, zwei in Bürstadt und Lorsch von viel Spaß und guter Laune geprägte Umzugsteilnahmen – Hildebrand sprach zu recht von vielen schönen Momenten, „jeder Einzelne trägt seinen Teil zu diesem Erfolg bei“, dankte Hildebrand und schwor gleichzeitig die HCV-Familie ein, „ich nenne das Vereinsliebe“.

Positive Rückmeldungen

Das letzte Wort vor dem von Peter Hebauer kredenzten Heringsbuffet hatte der Sitzungspräsident, selbstverständlich in Reimform. „Wir konnten in dieser Kampagne, ich will’s benenne, endlich wieder zeigen was wir könne“, so Alexander Scholl, der seinen Mitstreitern aufgrund der durchweg positiven Rückmeldungen bescheinigte, vieles richtig gemacht zu haben. „Wir legen weg die Narrenkappe und die rote Nase, wir gehen jetzt in eine kurze Ruhephase“, lautete Scholls Ankündigung für die nächsten Wochen, ehe er zur Motivation aller nochmals Presseschlagzeilen zitierte. Auch der Sitzungspräsident sprach von einer tollen Teamleistung als Basis dieses unglaublichen Erfolges, um mit einem letzten, wenn auch sehr leisem dreifach donnernden Howwe Helau auf das Essen überzuleiten. fh