Verdruss über Müllwirtschaft

Zum Thema Müllentsorgung:

Ich erlebe seit Jahren eine unendliche Geschichte was Spenden und/oder Müllentsorgung in Lampertheim beziehungsweise im Kreis Bergstraße betrifft.

Vor etlichen Jahren hatte ich Haarshampoos mit Formaldehyd zu entsorgen. Fragen Sie mich nicht, wen oder wo ich überall angerufen habe, um diese Artikel entsprechend zu entsorgen. Das Finale war der Rat einer damals zuständigen Person: „ Ich weiß es auch nicht, werfen sie es einfach in die Restmülltonne“. Soviel hierzu.

2015 wollten wir gut erhaltene Haushaltsgegenstände spenden. Also folgte ich dem Aufruf der Stadt Lampertheim und stellte Kisten mit Pfannen, Töpfen, Geschirr und Besteck zusammen und fuhr zur Stadtverwaltung, um sie abzugeben. Was dann passierte, war kaum zu glauben: Die zuständigen Personen erklärten mir, dass ich diesen Aufruf wohl falsch verstanden hätte. Ich wurde in ein Lager geführt, in dem sich diese Artikel nagelneu und in Originalverpackung stapelten. Die Antwort auf meine Frage, wer denn der edle Spender sei: „Diese Sachen wurden von uns besorgt.“. Auf wessen Kosten fragte ich mich damals schon.

In diesem Jahr wollten wir zwei sehr gut erhaltene saubere Matratzen an die Obdachlosenhilfe spenden. Von der zuständigen Stelle beim Diakonischen Werk in Bensheim erhielten wir allerdings die Auskunft, dass sie keine gebrauchten Matratzen annehmen dürfen. Weitere Versuche, sie an anderer Stelle anzubieten, blieben ebenfalls ohne Erfolg.

Nun gut dann eben zum Sperrmüll: Nach Auskunft vom ZAKB sollte mein Mann selbst zum Wertstoffhof bringen. Allerdings kostet die Selbstentsorgung einer Matratze zehn Euro, Anmeldung als Sperrmüll 15 Euro. Unfassbar! In anderen Städten ist die Sperrmüllabholung zweimal im Jahr kostenlos, das Selbstentsorgen auch.

Ich war immer sehr wütend über wilde Müllentsorgung, jedoch wundert mich es nicht bei diesen Gebühren. Wie sollen Geringverdiener oder Rentner mit kleiner Rente so etwas bezahlen? Was sich die Stadt Lampertheim mit dem Beitritt zum ZAKB gedacht hat, würde nicht nur mich brennend interessieren. Haben wir niemanden, keine Personen, die diese Verfahren prüfen oder nachrechnen? Neukauf statt Spenden, steigende Kosten wegen Müllsündern – ich bin überzeugt, dass sich etliche Euro einsparen ließen.