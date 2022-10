VdK geht auf die Straße

Lampertheim. Wer pflegt, hat keine Zeit, auf die Straße zu gehen. Deshalb organisiert der Sozialverband VdK in diesem Herbst an mehreren Orten „Demonstrationen ohne Menschen“, um auf die oft schwierige Situation in der häuslichen Pflege aufmerksam zu machen. Auch der VdK-Ortsverband Lampertheim beteiligt sich an dieser Aktion und wird am Mittwoch, 5. Oktober, von 11 bis 16 Uhr mit einem Infostand auf dem Schillerplatz in Lampertheim präsent sein.

„Rund 450 000 Pflegebedürftige leben in Hessen und Thüringen, von denen 80 Prozent von Angehörigen in den eigenen vier Wänden versorgt werden“, sagt der VdK-Kreisvorsitzende Franz Blank: „Mit unserer Demonstration wollen wir dazu beitragen, dass pflegende Angehörige endlich die Anerkennung und Unterstützung bekommen, die sie verdienen.“ „Pflege geht jeden an. Deshalb veranstaltet auch der VdK in Lampertheim eine Demo ohne Menschen“, erklärt der Ortsvorsitzende Werner Brall. „Wir laden alle Interessierten zum Austausch ein.“ red